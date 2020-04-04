شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب وزير المالية.. تأجيل اجتماعات "خطة البرلمان" لمناقشة الموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب إصرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على حضور أولى جلسات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فى تأجيل الاجتماع الأول للجنة من يوم الاثنين إلى الثلاثاء، حيث أبدى معيط رغبته وإصراره على حضور الاجتماع الأول لإلقاء البيان المالى وعرض المؤشرات العام لمشروع الموازنة، والذى كان مُقررا له الاثنين القادم، إلا أنه نظرا لارتباط الوزير باجتماعات مهمة مع رئيس مجلس الوزراء فقد قرر مكتب اللجنة التأجيل إلى يوم الثلاثاء.

من ناحيته، قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المُستجدات الأخيرة دفعت اللجنة إلى تعديل جدول اجتماعاتها ليبدأ يوم الثلاثاء بحضور وزير المالية لعرض الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة، ثم تبدأ اللجنة فى نفس اليوم مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذى كان قد سبق للجنة تأجيل مناقشته.

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كما تم تأجيل مناقشة مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة لوقت لاحق لعدم جاهزية الوزارة للمناقشات فى ظل التعديلات التى أدخلتها وزارة المالية على مشروع الموازنة فى اللحظات الأخيرة وفقا للمستجدات التى طرأت على الدولة بسبب مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف سالم لـ"الخليج 365"، أن اللجنة ستعقد اجتماعين آخرين يوم الأربعاء لمناقشة موازنتى وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، وتناقش فى اجتماعين لها يوم الخميس موازنتى وزاراتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والرى والموارد المائية.