شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الهرم يطلب توفير الاعتمادات المالية لتوسعة محطات مياه الشرب بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب عن الهرم، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان بشأن عمليات الصيانة والإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب بمحافظة الجيزة تحسبا لوقوع أزمات خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة الوزارة لحل أزمة مياه الشرب جذريا لتفادي انقطاع المياه لأي من الأسباب المختلفة، وعدم تكرار أزمة الصيف الماضى.

وأوضح عضو مجلس النواب، ان محافظة الجيزة من المحافظات التى تتطلب خطة عاجلة لحل أزمة نقص مياه الشرب، وعلى الرغم من تدارك هذا الأمر خلال الفترة السابقة، وحل الأزمة بشكل مؤقت من خلال بعض التوسعات والإحلال والتجديد حينذاك، ولكن لابد من وضع خطة استباقية لعدم تكرار الازمة، خاصة وأن المحافظة من المحافظات التى تشهد كثافة سكانية كبيرة.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لعمليات توسعة المحطات والإحلال والتجديد، على أن يكون هناك حصر شامل بكافة المحطات على صعيد المحافظة والقدرة الانتاجية لكل من هذه المحطات والطاقة الاستيعابية فى نفس الوقت، ومن ثم يتم وضع جدول زمني لحل الأزمة بخطة قريبة الأجل وأخرى على المدى البعيد مع مراعاة الزيادة السكانية بالمحافظة.

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وفي وقت سابق أوضحت لجنة الإسكان بمجلس النواب فى بيان لها، أن هناك عدد من مشروعات مياه الشرب جارى الانتهاء منها بإجمالي طاقة مضافة 430 ألف م3/يوم منها ( محطة مياه أطفيح، بطاقة 60 ألف م3/يوم، ، ومشروع إنشاء المرحلة الأولى بمحطة مياه منشأة القناطر، بطاقة 80 ألف م3/يوم، ومشروع إنشاء المرحلة الأولى بمحطة مياه الحوامدية، بطاقة 70 ألف م3/يوم، ، ومشروع إنشاء محطة مياه أوسيم، بطاقة 60 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، ومشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 160 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، بالإضافة أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع تغيير 6 طلمبات لرفع 110 م بدلاً من 75 م ،بتوسعات محطة مياه إمبابة، لزيادة الطاقة الإنتاجية بكمية 40 ألف م3/يوم.