شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المنيا يطالب بزيادة الاعتمادات المخصصة للصرف الصحى بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عادل بدوى، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة فى عدد من القرى بالمحافظة منذ سنوات، للتيسير على المواطنين، وفى نفس الوقت التوسع فى إنشاء محطات المياه، لتوفير كوب مياه نظيف، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة فى واحدا من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية.

وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، حصر شامل ودقيق لكافة المشروعات المتوقفة على مستوى المحافظة، ونسبة الأعمال بها، ومن ثم يتم بحث توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء منها، وتعظيم الاستفادة من المشروعات المتوقفة، مؤكدا ان الصرف الصحى من القطاعات الخدمية التى يحرص جميع نواب البرلمان على وضع جدول زمنى للانتهاء منها لما تمثله من أهمية للمواطنين.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عدم تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات العالقة على صعيد المحافظة، شريطة ان يتم وضع جدول زمنى للتنفيذ، والالتزام فى التنفيذ بالتوقيتات المنصوص عليها، ومن ثم يتم إدراج باقى القرى تباعات وفقا للأولوية، ولكن يبقى أن جميع القرى يكون لديها معرفة مسبقة بميعاد توصيل الصرف الصحى.

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وأشار عضو البرلمان، إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب سبق وأنت طالبت بضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لجهاز مياه الشرب والصرف الصحى حتى يتسنى له تلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية، مؤكدين أن الصرف الصحى من القطاعات التى لا تقل أهمية عن الصحة والتعليم والنقل وغيره من القطاعات الحيوية التى تحظى باهتمام كبير.