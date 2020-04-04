شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يحذر من خطورة عودة العمل بقطاع المقاولات قبل أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم طلعت خليل، نائب السويس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن خطورة عودة العمل فى قطاع المقاولات فى ظل تزايد حالات تفشي فيروس كورونا، خاصة وأن هذا القطاع يضم قرابة 4 ملايين عامل وفنى ومنهدس، مطالبا بإيقاف العمل بهذا القطاع لمدة أسبوعين على الأقل مع صرف مستحقات العاملين من مبلغ الـ100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة الوباء.

كما طالب خليل أيضا بإرجاء تسليم المشروعات والأعمال المسندة إلى الشركات حتى لا تتعرض لغرامات التأخير، معلنا رفضه لأن تبدأ شركات المقاولات العودة إلى مواقع العامل الخاصة بها فى المشروعات التى يتم تنفيذها وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين وغيرها من المشروعات، وذلك بكامل قوتها بالرغم من تزايد حالات تفشى فيروس كورونا.

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وقال: "فى ظل أن قطاع المقاولات فى مصر يضم قرابة (4) ملايين عامل وفنى ومهندس، فإن عودة شركات المقاولات بكامل قوتها تمثل كارثة حقيقية لتفشى الوباء ، خاصة فى ظل عدم توفر الوسيلة الأهم للوقاية من انشار الفيروس والمتثلة فى عدم التجمعات فى الموقع الواحد".