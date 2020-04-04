شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يواصل تطهير مجمع المواقف ومدينة العمال لمواجهة كورونا بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، اليوم السبت، مبادرة "اطمن على نفسك اطمن علي أسرتك"، أعمال التعقيم والتطهير لعدد من المنشآت العامة والحيوية والميادين وأماكن التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال هشام قدوس، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا، مشرف قطاع جنوب قنا بمبادرة "اطمن علي نفسك وعلى أسرتك " بمحافظة قنا، إن فرق التعقيم والتطهير واصلت لليوم الثالث على التوالى عملها فى تعقيم وتطهير المناطق العامة والحيوية والميادين العامة حفاظا علي صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار "قدوس"، إلى أنه تم تعقيم وتطهير مجمع المواقف بمدينة قنا كأحد أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لاستقباله يوميا الآلاف من المسافرين المتنقلين بالمحافظة وتطهير وتعقيم مدينة العمال بقنا أحد كتل التجمعات السكنية الكبرى بالمحافظة وتعقيم وتطهير عدد من الميادين العامة.

وكان أطلق حزب مستقبل وطن، بمحافظة قنا، الخميس الماضى، أكبر وأضخم مبادرة والتى تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات، المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبحضور نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر ووكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور رمضان الخطيب وأسامة الهواري المنسق العام للمبادرة، ولفيف من القيادات الشعبية والحزبية.

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وتضمنت المبادرة إنشاء 120 نقطة مراقبة طبية مجانية على مستوى المحافظة لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين فى جنوب مصر وتتضمن كل نقطة مراقبة صحية أجهزة للكشف الحرارى وأجهزة لقياس أمراض الضغط والسكر بكافة القرى والنجوع ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بقنا وبمشاركة 500 طبيب ومعاونيهم فضلا عن تشكيل فريق من المتطوعين لأعمال التطهير والتعقيم يضم 2000 متطوع، وذلك للقيام بأعمال التطهير بكافة ربوع المحافظة والشوارع والميادين والقرى والمناطق الخدمية وتوزيع الآلاف من أكياس المواد الغذائية لأسر العمالة اليومية الغير منتظمة ومحدودى الدخل لمساندتهم بتوزيع ما يقرب من 50 ألف كيس مواد غذائية فى عدد من المناطق بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى.



