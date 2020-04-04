شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على: مساندة مصر لإيطاليا رسالة للمجتمع الدولى للتعاون لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا لمواجهة فيروس كورونا بانه رسالة عاجلة للمجتمع الدولى للتعاون بين جميع دول العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال عبد الرحيم على، فى بيان له أصدره اليوم، إن هذا التكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى هو دليل على حرص مصر الكبير على مساندة إيطاليا فى ضوء العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين القاهرة وروما فى مختلف المجالات مؤكدا أن الدعم المصرى سيكون له اثاره الايجابية فى تخفيف العبء عن دولة إيطاليا فى محنتها الحالية خاصة فى ظل النقص الحاد لديها فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات فى إيطاليا وطالب الدكتور عبد الرحيم على من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته خاصة منظمة الامم المتحدة الاطلاع بمسئولياته فى مواجهة وباء كورونا المستجد والاسراع فى تقديم جميع انواع الدعم والمساندة للدول التى انتشر فيها فيروس كورونا مع اعطاء اولوية قصوى للأبحاث العلمية الهادفة إلى اكتشاف علاج للوقاية من فيروس كورونا.