محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد: لقي شخص مصرعه؛ اليوم السبت؛ تحت الأنقاض عقب انهيار منزل عليه أثناء تنقيبه عن الآثار دائرة قسم شرطة أول سوهاج. تلقى مدير أمن سوهاج؛ اللواء حسن محمود إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل بناحية الشيخ عطي دائرة قسم أول سوهاج. وأشارت التحريات الأولية إلى أنه أثناء حفر شخص يقيم دائرة قسم أول سوهاج وتنقيبه بحثًا عن الآثار في منزل قديم ملكه انهار عليه المنزل؛ ما نتج عنه مصرعه تحت الأنقاض. وتكثف قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج جهودها لاستخراج الجثة من تحت الأنقاض؛ كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخص انهار عليه منزل أثناء تنقيبه عن الآثار في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.