دبي تقيد حركة الأفراد والمركبات لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي - (د ب أ)



أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، اليوم السبت، تقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف أنحاء الإمارة على مدار 24 ساعة، ولمدة أسبوعين، ضمن خطط الإمارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن القرار الذي بدأ تنفيذه مساء اليوم السبت، يهدف لتكثيف عمليات التعقيم لمختلف المناطق والأحياء في المدينة على مدار اليوم كاملا.

وأوضح في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صورة منه أنه سيتم تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الأشخاص في مختلف أنحاء الإمارة للتأكد من خلوهم من فيروس (كوفيد-19)، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة مع استمرار عمل منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبرماركت وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية