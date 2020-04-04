محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تسجيل 8 حالاة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) ليرفتع إجمالي وفيات كورونا في البلاد، إلى 58 حالة وفاة.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلاً عن بيان وزارة الصحة المغربية، أنه تم تسجيل 122 إصابة جديدة بوباء كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الماصبين في المملكة المغربية إلى 883.
وكشف الوزارة عن تماثل 3 حالات جديدة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من وباء كورونا إلى 65 شخصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب: 8 وفياة و122 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.