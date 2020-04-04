تونس.. 58 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 553

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في تونس، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع الإجمالي إلى 553 إصابة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

قال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، السبت، إن هذا الأسبوع سيمثل ذروة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

جاء ذلك خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، خصصت لمناقشة مشروع قانون يفوض الفخفاخ بإصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار كورونا.

ودعا الفخفاخ، خلال الجلسة التونسيين إلى "تطبيق الحجر الشامل بصفة حازمة لتلافي انتشار العدوى".

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وقال إن "هذا الأسبوع سيمثل ذروة انتشار كورونا في البلاد".

من جهة أخرى طالب الفخفاخ البرلمان بالتصويت على مشروع قانون مجابهة كورونا.

وقال: "لدينا 13 تعديلا قانونيا سنقوم به بمقتضى هذا التفويض"، دون تفاصيل أكثر عن طبيعة التعديلات.

واعتبر أنه "لا علاقة لهذا التفويض بالنزاع بين السلطات، بل نحن نعتمده كآلية للتسريع في أخذ القرارات المطلوبة وإصدار المراسيم".