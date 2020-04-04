الجزائر تتسلم أول شحنة معدات طبية من الصين غدًا لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

كشف مكتب رئيس الوزراء الجزائري، أن أول طلبية لوسائل الحماية الطبية من فيروس جائحة كورونا ستصل غدا الأحد إلى الجزائر قادمة من مدينة شنغهاي في الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن بيان لرئاسة الوزراء قوله، اليوم السبت، إن "هذه الطلبية الأولى التي قدمتها الصيدلية المركزية للمستشفيات ( تتبع وزارة الصحة)، تتكون من 5ر8 مليون كمامة من نوع ثلاث طبقات و100 ألف كمامة مُرشحة من نوع إف إف بي 2 ".

وأشار ذات المصدر إلى أن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، سيحضران عملية استلام هذه الطلبية.

كان الرئيس الجزائري كشف الثلاثاء الماضي، في حوار مع وسائل إعلام محلية، عن تقديم طلب للصين، لشراء 100 مليون قناع طبي و30 ألف طقم اختبار ومعدات أخرى، بمبلغ يصل إلى نحو 150 مليون دولار.