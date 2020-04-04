وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بعد اجتماعه عن بعد مع وزراء خارجية الدول الأعضاء، "اليوم ناقشنا وركزنا على الاستجابة العالمية لانتشار وباء كورونا، وركزنا على الجهد الكبير على إعادة المواطنين الأوروبيين للوطن وعلى مساعدة الدول الثالثة في ظل تفشي أزمة انتشار الفيروس".
وأضاف جوزيب بوريل، "في بعض الدول هناك مشاكل كبيرة بسبب الصراعات، مثل ليبيا واليمن وسوريا، ففي حال انتشار فيروس كورونا هناك، فستكون هناك حربان، لذلك نحن ندعم الأمم المتحدة ونتعاون معها لحشد جهودنا للاستجابة لاحتواء الوباء، ولذلك هناك حاجة لإيقاف إطلاق النار".
وتابع مسؤول السياسة الخارجية "علينا أن لا ننسى أن هناك مشاكل أساسية تواجهه تلك البلدان غير انتشار الفيروس، وأنا أتابع عن كثب القضايا في ليبيا وسوريا واليمن، نحن نأسف لأن الصراع في طرابلس يتزايد، ونحن نتابع ما يجري عن كثب في سوريا كما أنني على اتصال دائم مع الحكومة الإيرانية".
أما في الشأن الأفريقي، فنوه جوزيب بوريل، "لا يمكننا حل الأزمة فقط بالبقاء في المنزل، نحن إذا لم نحل الأزمة بأفريقيا لن نحلها في أوروبا وسيعاد انتشاره هنا، فالوضع في أفريقيا يقلقنا كثيرا بسبب انتشار الفيروس هناك، لأن الأمور ممكن أن تخرج عن السيطرة لأنهم لا يملكون القدرات الصحية كما نملكها".
وأوضح "نحن نعمل لتسخير قدراتنا وأدواتنا للدول الأفريقية الهشة من خلال تخصيصنا لحزمة من المساعدات، وسنناقش هذا الملف خلال اجتماعنا المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: الوضع في أفريقيا زمن الكورونا يقلقنا كثيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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