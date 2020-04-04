وفاة 214 شخصا بفيروس كورونا فى يوم واحد بكندا

قالت هيئة الصحة في كندا اليوم السبت إن 214 شخصا توفوا بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، في حين سجلت يوم الجمعة وفاة 152 مصابا بالفيروس، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضافت هيئة الصحة أن عدد المصابين ارتفع إلى 12924، بزيادة 1177 إصابة في 24ساعة الماضية.
وكانت كندا قد أعلنت يوم الجمعة ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في عموم البلاد إلى حوالي 12 ألفا، فيما قفز عدد الوفيات بنحو 20 بالمئة.
ووفقا للبيانات التي نشرتها وكالة الصحة العامة فيالبلاد يوم أمس، فإن الحالات ارتفعت بنسبة 16 بالمئة تقريبا إلى 11747 من 10132 قبل يوم، وارتفع عدد الوفيات إلى 152 من 127 يوم الخميس.
وكان رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أعلن يوم الأحد، أن حكومته لا تخطط في الوقت الراهن لاستخدام الجيش بالمساعدة في جهود احتواء تفشي فيروس كورونا، وإن كان هذا الخيار ما زال مطروحا.
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