الإمارات تسجل 241 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة



أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي

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حالات الإصابة في الدولة 1505، وتسجيل حالة وفاة لمصاب من جنسية عربية، (53 عاما).

كما أفادت بشفاء 17 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 125 حالة شفاء.

ولفتت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي.

وشددت وزارة الصحة الإماراتية على أن ارتداء الكمامات ضروري على كافة الجمهور في الفترة الحالية عند الخروج من المنزل، سواء للأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية، أو الذين لا يعانون منه.

