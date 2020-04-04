151 حالة اشتباه جديدة بكورونا بالسودان

قالت وزارة الصحة السودانية: إن التقارير الوبائية، أشارت إلى أن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في مراكز العزل بالسودان،بلغت 151 حالة اشتباه.
الإصابات بالفيروس بلغت 10 حالات، بينها حالتا وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم السبت، أن جملة
وأكدت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية، أنه لم تُسجل إصابات جديدة بعد الحالتين اللتين تم إعلانهما أمس.
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