عمره 5 أعوام.. وفاة طفل بريطاتي بفيروس كورونا



توفي طفل في الخامسة من عمره إثر إصابته بـ"كوفيد- 19" في بريطانيا التي أعلنت، السبت، عن تسجيل أكثر من 708 وفيات خلال 24 ساعة، في عدد قياسي جديد يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4313.

وأفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي أعلنت وفاة الطفل في بيان، أن آخر الوفيات التي تم تسجيلها تشمل 637 مريضًا، تتراوح أعمارهم بين خمس و104 سنوات، وذكرت أن أربعين منهم تبلغ أعمارهم بين 48 و93 عامًا،

لم يكونوا يعانون من أي مشاكل صحية سابقة معروفة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

