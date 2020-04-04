أسبانيا تعلن تخفيف القيود الاقتصادية رغم تمديد حالة العزل العام

قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث، اليوم السبت، إن بلاده ستخفف القيود الاقتصادية المفروضة بمقتضي حالة الطوارئ بعد عطلات عيد الفصح حتى على الرغم من أن حالة العزل العام ستمدد إلى منتصف ليل 25 أبريل الجاري.
من 124736 إلى 117710 أمس، وتسجيل 1000 حالة وفاة خلال 24 ساعة.
وكانت وزارة الصحة الإسبانية أعلنت، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا
وكانت قد أشارت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز يعيد تركيز نشاطه للتخطيط حول إعادة فرض تمديد الطوارئ معتشديد الإجراءات لمنع نقل عدوى كورونا، مع توقعات تمديد آخر.
وقال وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيلا، إن منحنى الحالات الجديدة في إسبانيا أصبح تحت السيطرة، وأن إجراءات الطوارئ الصارمة التي تم وضعها لإغلاق البلاد تعمل بشكل جيد، مشيرا إلى أن البيانات تظهر لنا أن المنحنى استقر وأنه تم تحقيق الهدف الإساسى وهو بلوغ ذروة المنحنى وأنه تم بدء مرحلة التباطؤ.
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