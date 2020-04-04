فلسطين تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا

أعلن مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، اليوم السبت، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، يرفع الحصيلة إلى 216.
وقال الشخرة في بيان نقلته وكالةالأنباء الفلسطينية "وفا": إن الإصابات الـ6 سجلت في محافظات القدس ورام الله وبيت لحم، وتحديدا في بلدات الجديرة وقطنة وأرطاس.
وأشار إلى أن عودة العمال من أراضي الـ48 والمستعمرات يسبب ارباكا كبيرا، ففي الوقت الذي التزمت فيه بيت لحم بالحجر الصحي ولم تسجل أي إصابات جديدة، تم تسجيل اصابات جديدة في قرية أرطاس نتيجة المخالطة مع العمال العائدين من اماكن عملهم في الـ48 والمستعمرات.
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