الأردن تعلن شفاء 4 حالات من كورونا

قال مدير مستشفى "الملك المؤسس عبد الله الجامعي" الأردني محمد الغزو، اليوم السبت، إن 4 حالات كانت تخضع للعلاج من فيروس كورونا في المستشفى، تماثلت للشفاء.
وأشار مدير المستشفى ـحسبما ذكرتوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- إلى أن الحالات خرجت من المستشفى وحالتهم العامة ممتازة، مبينًا أن الحالات التي شفيت هي، لسيدتين في العقد الرابع من العمر، ولطفل وطفلة في الـ16 من العمر.
وأضاف، أنه تم عمل فحصين متتاليين الفارق بينهم 3 أيام للحالات التي شفيت، حيث بينت الفحوص المخبرية خلو الحالات من فيروس كورونا، مؤكدًا أنهم سيراجعون المستشفى بعد أسبوعين حسب تعليمات الأطباء بالمستشفى.
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