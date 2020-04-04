ذكرت وزارة العدل الإيطالية أن النزلاء في ثلاثة سجون إيطالية سيبدؤون في إنتاج الكمامات والأقنعة الطبية الواقية التي تستخدم في الوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد.
قادرة على إنتاج 400 ألف قناع واقي يوميا، في السجون الثلاثة بكل من ميلانو وروما وساليرنو، اعتبارا من منتصف أبريل.
وأضافت الوزارة في بيانها، أنه سيتم تركيب ثماني ماكينات
وأوضحت أنه سيتم توزيع الأقنعة أولا علىالسجناء وحراس السجون، وأن " فائضا كبيرا " متوقعا سيتم توزيعه على الأطقم الطبية في المستشفيات.
وهناك عجز في إمدادات الكمامات والأقنعة الواقية في إيطاليا، وكانت هناك أعمال شغب عنيفة في سجون بالبلاد خلال المراحل الأولى لتفشي الوباء، بسبب مخاوف السجناء من مخاطر انتقال العدوى إليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تستعين بالسجناء في إنتاج الكمامات والأقنعة الطبية الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.