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إيطاليا تستعين بالسجناء في إنتاج الكمامات والأقنعة الطبية الوقائية

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ذكرت وزارة العدل الإيطالية أن النزلاء في ثلاثة سجون إيطالية سيبدؤون في إنتاج الكمامات والأقنعة الطبية الواقية التي تستخدم في الوقاية من وباء .


وأضافت الوزارة في بيانها، أنه سيتم تركيب ثماني ماكينات

قادرة على إنتاج 400 ألف قناع واقي يوميا، في السجون الثلاثة بكل من ميلانو وروما وساليرنو، اعتبارا من منتصف أبريل.

وأوضحت أنه سيتم توزيع الأقنعة أولا على

السجناء وحراس السجون، وأن " فائضا كبيرا " متوقعا سيتم توزيعه على الأطقم الطبية في المستشفيات.

وهناك عجز في إمدادات الكمامات والأقنعة الواقية في إيطاليا، وكانت هناك أعمال شغب عنيفة في سجون بالبلاد خلال المراحل الأولى لتفشي الوباء، بسبب مخاوف السجناء من مخاطر انتقال العدوى إليهم.
 

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