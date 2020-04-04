رئيس الوزراء العراقي المكلف: لم التق بقآاني

كشف رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، عدم عقد لقاء مع قائد فيلق القدس إسماعيل قآاني، إلا أنه قال إنه تسلّم رسالة رسمية من جهة نافذة في إيران، تؤكد التزام طهران بعدم التدخل في مفاوضات تشكيل الحكومة. وقال الزرفي، في تصريح صحفي، «لم ألتقِ قآني، ولم يصلني منه أي أصداء لموقف رافض بشأن تكليفي». فيما عزا رئيس الوزراء المكلف تأجيل زيارته إلى كردستان إلى أسباب تتعلق بأزمة فيروس « كورونا »، مؤكدا «تواصله مع نيجرفان بارزاني، رئيس الإقليم، وقوباد طالباني، وممثلي جميع القوى الكردية».

كابينة الزرفي

أعلن رئيس الوزراء المكلف أن السير الذاتية للمرشحين لكابينته الوزارية، ستُرسل إلى البرلمان خلال 48 ساعة، وتابع «أرسلت اليوم المنهاج الحكومي لمجلس النواب، بانتظار تحديد جلسة التصويت عليه، مبينا أنه»تداول الأمر مع الكتل السياسية، ووعدوه بدعم الحكومة«.

لا صراعات

شدد الزرفي بالقول،»لن أسمح بأي صراعات خارجية على أرضنا«، مضيفا بأن»ملف التظاهرات والملف الصحي يعدّان من أهم محاور المنهاج الحكومي المقبل«. وتابع، إن»هنالك من يمنع العراق من أن يطور رادارته للطيران الجوي، ويحرمه من أرباح بملايين الدولارات يوميا".