رئيس الوزراء العراقي المكلف: لم التق بقآاني

كابينة الزرفي
أعلن رئيس الوزراء المكلف أن السير الذاتية للمرشحين لكابينته الوزارية، ستُرسل إلى البرلمان خلال 48 ساعة، وتابع «أرسلت اليوم المنهاج الحكومي لمجلس النواب، بانتظار تحديد جلسة التصويت عليه، مبينا أنه»تداول الأمر مع الكتل السياسية، ووعدوه بدعم الحكومة«.
لا صراعات
شدد الزرفي بالقول،»لن أسمح بأي صراعات خارجية على أرضنا«، مضيفا بأن»ملف التظاهرات والملف الصحي يعدّان من أهم محاور المنهاج الحكومي المقبل«. وتابع، إن»هنالك من يمنع العراق من أن يطور رادارته للطيران الجوي، ويحرمه من أرباح بملايين الدولارات يوميا".
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