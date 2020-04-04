20 قتيلا حوثيا في صرواح والجيش يتقدم في الجوف

تستمر القوات المسلحة والمقاومة الشعبية الباسلة ومعهم رجال القبائل وتحالف دعم الشرعية في التقدم الميداني والعسكري في مختلف جبهات وميادين القتال بمحافظة الجوف، تقابلها خسائر كبيرة وفادحة تتكبدها الميليشيا الانقلابية في الأرواح والعتاد نتيجة الضربات القاسية والموجعة التي يسددها الأبطال البواسل.

تحرير وتقدم

أكد العميد علي بن يحي العكيمي أحد القيادات في جبهات الجوف في تصريح لموقع الجيش أن قوات الجيش تمكنت من تأمين منطقة اليتمة بالكامل وتحرير مساحات واسعة في منطقة المهاشمة بمديرية خب الشعف شمال الجوف، بعد معارك ضارية وعنيفة خاضها الجيش الوطني ضد ميليشيا التمرد والانقلاب الكهنوتية التي قادت عناصرها ومقاتليها إلى محارق الموت. ولفت إلى أن أبطال القوات المسلحة يواصلون التقدم الميداني والعسكري بعزيمة وإصرار كبيرين في أكثر من اتجاه، بإسناد من قبائل دهم الأبية التي هبت من كل حدب وصوب لمساندة الجيش، وأذاقت الميليشيا الانقلابية خسائر بشرية ومادية في عدتها وعتادها العسكرية. وأوضح العميد العكيمي أن الشائعات والتصريحات المغرضة التي تبثها ميليشيا الحوثي الانقلابية للرأي أنها قد سيطرت على اليتمة، وقطعت خط الإمداد الرابط بين مأرب والجوف، كلها أخبار كاذبة، لأن طبيعة الميليشيا الانقلابية أنها تكذب أكثر مما تتنفس كما هو ديدنها.

معارك متواصلة

تواصلت المعارك بين قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، من جهة أخرى، اليوم في صرواح غربي مأرب، وسط خسائر بشرية في صفوف الميليشيات. وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش وأبناء قبائل مأرب نصبوا كمينا محكما لمجاميع تابعة لميليشيا الحوثي أوقع أكثر من 20 قتيلا حوثيا في أحد شعاب جبهة صرواح، لافتاً إلى أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت أيضاً من التصدي لهجوم واسع شنه الحوثيون في وقت مبكر باتجاه الخط الرئيسي في الجبهة ذاتها وتكبيدهم خسائر في الأرواح.

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فشل هجمات الحوثي

وشن الحوثيون طوال يوم الجمعة سلسلة هجمات في محاولة لاستعادة المواقع التي خسروها في جبل هيلان الإستراتيجي، إلا أنها باءت بالفشل عدا موقعين ليسا ذا أهمية عسكرية. إلى ذلك، قال المصدر إن الحوثيين خسروا خلال اليومين الماضيين عددا من قياداتهم الميدانية بنيران قوات الجيش والقبائل وبغارات جوية للتحالف العربي.

خسارة قيادات

وأكد المصدر مصرع عدد من القيادات العسكرية بينهم علي أحمد بن سلامة «برتبة عميد»، والشيخ نبيل أحمد علي جباري «برتبة عقيد»، مرشد غوبر «برتبة نقيب»، هيثم محمد المطاع «برتبة ملازم»، إضافة إلى القيادي الميداني فايز صالح علي الكومان، مع عدد من مرافقيهم.