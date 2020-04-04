إصابات جديدة بـ«كورونا» في الكويت وعُمان

أعلنت دولة الكويت تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 479 حالة.

وقال الدكتور عبدالله السند، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية في بيان، اليوم السبت، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 46 عاماً، أصيب بالمرض، وكان يتلقى العلاج في العناية المركزة لأيام عدة.

وعلى الصعيد نفسه، أعلنت سلطنة عُمان اليوم تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 277 وحالة وفاة واحدة فقط.

وذكرت وزارة الصحة العُمانية في بيان لها أن 61 حالة تماثلت للشفاء، وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي.

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