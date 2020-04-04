وفاة طفل في بريطانيا بـ«كورونا»

توفي طفل في الخامسة من عمره إثر إصابته بكوفيد-19 في بريطانيا التي أعلنت، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 708 وفيات خلال 24 ساعة، في عدد قياسي جديد يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4313.

وأفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي أعلنت وفاة الطفل في بيان أن آخر الوفيات التي تم تسجيلها تشمل 637 مريضاً تتراوح أعمارهم بين خمس و104 سنوات.

وذكرت أن أربعين منهم تبلغ أعمارهم بين 48 و93 عاماً لم يكونوا يعانون من أي مشاكل صحية سابقة معروفة.

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