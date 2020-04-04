إسبانيا تعلن تراجع وفيات «كورونا» وتمدد الطوارئ أسبوعين

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، أنّ بلاده ستمدد إجراءات العزل التي بدأت في 14 مارس لأسبوعين إضافيين بهدف الحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجدّوتنتهي المدة الجديدة في "25 أبريل"، بعد أن سجلت خلال 24 ساعة 809 وفيات كورونا في تراجع لليوم الثاني على التوالي.

وقال سانشيز في كلمة متلفزة إن "جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل ستطلب من جديد إذن مجلس النواب لتمديد، للمرة الثانية، حال التأهب" التي سمحت بفرض عزل يُعتبر من بين الأكثر شدةً في العالم.

وفي وقت سابق اليوم، سجلت إسبانيا خلال 24 ساعة 809 وفيات بوباء «كوفيد-19» في تراجع لليوم الثاني على التوالي بعد الرقم القياسي الذي بلغ الخميس 950 وفاة، حسب حصيلة أعدتها السلطات.

وبذلك ارتفع عدد الوفيات في ثاني بلد متضرر في العالم بعد إيطاليا إلى 11 ألفاً و744. أما عدد الإصابات المؤكدة، فقد ارتفع 7026 ليصل المجموع إلى 124 ألفاً و736 إصابة.

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وأعلن شفاء 3706 شخصاً في 24 ساعة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 34219 حالة. لا تزال منطقة مدريد الأكثر تضرراً مع 40% من الوفيات (4723) و29% من الإصابات (36,249) تليها كاتالونيا (شمال شرق)، حيث توفي 2508 أشخاص.

من جانب آخر، لا تزال إسبانيا في سباق مع الزمن لتأمين المواد الطبية الناقصة في مستشفياتها، خصوصاً أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتم نقل نحو خمسين جهازاً من ألمانيا الجمعة في إطار المساعدة التي طلبتها إسبانيا من حلف شمال الأطلسي.