السعودية..تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية حتى يوم السبت وفق وزارة الصحة 2179 حالة.

وبحسب وزارة الصحة السعودية فقد سجلت 4 وفيات بكورونا، ليصل تعداد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 29.

وأكدت الوزارة أن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا قد وصل إلى 420 حالة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت السبت، تطبيق إجراءات احترازية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله: “في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19 بالمملكة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة وذلك بعزل الأحياء (كيلو 14 جنوب، کيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، کيلو 13، بترومين) ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة اعتبارا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت حتى إشعار آخر”.

وبيّن المصدر أن “يسمح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا”.

ووفق المصدر تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في جميع الأحياء المعزولة صحيا، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.