شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقترح تأجيل معرض إكسبو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

قال المكتب الدولي للمعارض اليوم السبت إن الإمارات اقترحت تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي إلى أكتوبر 2021 في ضوء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد

وإكسبو معرض كبير للأعمال والفعاليات الثقافية يقام كل خمس سنوات في مدينة يختارها المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس. وقال المكتب إن الإمارات تقترح الآن إقامة المعرض في الفترة من أول أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

ومن المقرر أن ينعقد معرض إكسبو التالي لمعرض إكسبو 2020 دبي في مدينة أوساكا اليابانية عام 2025.

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كان المنظمون في دبي قد وافقوا الشهر الماضي على اقتراح تأجيل الحدث، الذي كان من المقرر أن يبدأ في 20 أكتوبر ويستمر حتى العاشر من أبريل 2021، بسبب تفشي الوباء.

وقال المكتب الدولي للمعارض على موقعه الإلكتروني إن لجنته التنفيذية ستعقد اجتماعا في 21 أبريل لبحث تغيير الموعد.

ولا بد من موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المكتب، وعددها 170 دولة، على الاقتراح حتى يتغير الموعد. ومن المتوقع صدور قرار نهائي في يونيو عندما تجتمع الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض.