قرار بمنع تبادل الهدايا بين المسؤولين في الجزائر

الجزائر ـ د ب أ: أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما يمنع بموجبه تبادل الهدايا بين المسؤولين وتحويل تلك التي يتلقاها ممثلو الدولة خارج الجزائر للمتاحف ومديرية الجمارك، اذا تجاوزت قيمتها 500 دولار. ويتزامن هذا المرسوم مع قرارات أخرى للرئيس تبون بهدف ترشيد الانفاق العام، لمواجهة تراجع ايرادات الجزائر بفعل تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويحدد المرسوم الرئاسي الذي كشف عنه امس الاول الكيفيات المتعلقة بتخصيص الهدايا المتلقاة والمقدمة في إطار التشريفات لأعضاء الوفود المبعوثة في مهمة في الخارج، وأعضاء الوفود الأجنبية المتواجدة في مهمة إلى الجزائر، وكذا تحديد القيمة المادية الدنيا التي تجعلها تخـضع لأحكام المرسوم. أما فيما يتعلق بالهدايا الممنوحة للمسؤولين الأجانب الموفدين في مهمة بالجزائر، فإن المرسوم يلزم بأن لا تتجاوز قيمتها 500 دولار، وأن تكون من الأعمال الفنية أو الثقافية أو الأدبية أو الحرفية المصنوعة محليا.

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