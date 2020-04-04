بدء تشغيل الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسودان

القاهرة ـ الخرطوم ـ وكالات:

أعلنت مصر أمس عن بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان، وذلك تلبية لرغبة الجانب السوداني. وأشار بيان رسمي مصري إلى دخول المرحلة الأولى من الربط حيز التنفيذ الفعلي، لإمداد الجانب السوداني بقدرات على مدار الساعة تصل إلى 70 ميغا وات، لحين استكمال تركيب بعض الأجهزة اللازمة بمحطات الجانب السوداني، وبإنهاء هذه الأعمال تأتي المرحلة الثانية من الربط، لإمداد السودان بقدرة تصل إلى 300 ميغا وات. ويضم خط الربط 300 برج على الأراضي المصرية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائي مع السودان نحو 56 مليون دولار. وقد تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائي لربط البلدين في أبريل 2019، ويبلغ طوله بالجانب المصري حوالى 100 كم، وبالجانب السوداني حوالى 70 كم.

وكانت وزارة الطاقة والتعدين السودانية قالت أمس الاول إنه بدأ رسميا الربط بين شبكتي الكهرباء في مصر والسودان بقدرة تبلغ 60 ميجاوات. وأضافت الوزارة أن مد الشبكة إلى المناطق الشمالية بالسودان اكتمل بإجراء التجربة عمليا صباح أمس وأنه يأتي في إطار “السعي الحثيث لتطوير الإمداد الكهربائي”. وزادت مصر بخطى سريعة قدراتها لتوليد الكهرباء في الأعوام القليلة الماضية وتتطلع إلى تصدير فائض في الكهرباء إلى دول مجاورة.

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