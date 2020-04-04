الزرفي يعلن الانتهاء من تشكيل الحكومة العراقية

التحالف الدولي يسلم قاعدة الحبانية إلى قوات الأمن

بغداد ـ وكالات: أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي أمس الانتهاء من تشكيل كابينته الوزارية، مشيرا إلى أنه في انتظار أن يحدد البرلمان جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي. وقال الزرفي: “أرسلت امس “السبت” المنهاج الحكومي لمجلس النواب بانتظار تحديد جلسة التصويت عليه”، مضيفا “أعددت كابينة وزارية كاملة مؤلفة من موظفين أكفاء وسأرسل السيرة الذاتية لهم قبل 48 ساعة وحسب الدستور” ، وذلك حسب الوكالة الرسمية العراقية. وأكد رئيس الوزراء العراقي المكلف أنه “تداول مع الكتل السياسية ووعدوه بدعم الحكومة”. وكان الزرفي، أعلن عزمه تقديم برنامجه الحكومي السبت، فيما أكد عدم اعتذاره عن مهمة التكليف بتشكيل الحكومة. وقال إنه “كلف بتشكيل الحكومة دستوريا”، لافتا إلى أن مشاوراته مستمرة لحين إكمال الكابينة الوزارية وعرضها على البرلمان. وأوضح أن حكومته ستعمل على أربعة محاور مهمة وهي العمل على إيجاد الحلول للأزمة المالية، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، فضلا عن توازن العلاقات الدولية لعراق قوي ووسطي. وتابع “لن أعتذر عن استكمال مهمتي المتمثلة بتشكيل الحكومة مطلقا، ولن أتراجع عن دستورية التكليف ولن أخذل من ساندني ووقف معي من القوى المجتمعية والسياسية”، مشيرا إلى أن الخيار متروك لأعضاء البرلمان والكتل السياسية الوطنية بمنحه الثقة معززة بدعم الشارع والتوافق مع رأي المرجعية الرشيدة من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي. على صعيد أخر، أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش تسليم قاعدة الحبانية العسكرية، بمحافظة الأنبار إلى قوات الأمن العراقية. وذكر بيان صادر عن التحالف امس “يقوم التحالف بمغادرة قاعدة التقدم الجوية (الحبانية) ونقل معدات ومباني بما يقرب من مبلغ 3.5 مليون دولار إلى الحكومة العراقية”. وأضاف البيان “سيغادر 500 منتسب من أفراد التحالف”، مؤكدا أن” قوات الأمن العراقية كانت ومازالت قادرة على التصدي لداعش في محافظة الأنبار”. واستلمت القوات العراقية، يوم الاثنين الماضي، موقعا عسكريا آخرا كانت تشغله قوات بعثة التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأميركية ضد الإرهاب، في محافظة نينوى، شمالي العراق. كما أعادت بعثة التحالف في 26 مارس الماضي، الموقع الذي كانت تشغله في قاعدة القيارة الجوية، جنوب الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق، إلى القوات العراقية، والانسحاب منه وفق التزام التحالف الدولي من إعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد، والمعسكرات العسكرية العراقية. وبدأت قوات التحالف الدولي تقليص قواعدها في العراق، بتسليم أول قاعدة عسكرية لها، للجيش العراقي، بعد أيام من تقديم الحكومة العراقية شكوى دولية، ضد الانتهاكات الأميركيــة التي تسببت بمقتل 6 وإصابة 12 من أفراد الأمن، بدايات الشهر الجاري.