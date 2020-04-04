غارات للتحالف على مواقع لـ(أنصار الله) باليمن

صنعاء ـ وكالات: شن التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع تابعة لـ”أنصار الله” في محافظتي الجوف وحجة الحدوديتين مع السعودية. وأفاد موقع إخباري تابع لـ”أنصار الله” بأن طيران التحالف “شن 5 غارات على منطقة المدافن (إحدى قرى مديرية أفلح بمحافظة حجة)”. كما شن طيران التحالف “13 غارة على مديريتي الحزم، وخب والشعف بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية”.

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