قوات (الوفاق) تعلن مقتل 25 عنصرا من مسلحي حفتر .. واستهداف مستشفى طرابلس الجامعي

جامعة الدول العربية تجدد دعوتها لوقف القتال

طرابلس ـ عواصم ـ وكالات: أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية العقيد محمد قنونو عن تنفيذ غارات جوية أدت إلى مقتل 25 عنصرا من مسلحي ما تعرف بـ”قوات الشرق الليبي” وقال قنونو في إيجاز صحفي نشرته قناة “ليبيا الأحرار”: إن “إحدى الغارات استهدفت تجمعا في محيط منطقة الوشكة، وسيارة مسلحة من نوع دوشكا تم تدميرها ومقتل من كان على متنها”. وفي السياق تحدث قنونو عن قيام غارة أخرى باستهداف مقرا لإقامة عناصر حفتر بالوشكة، إضافة لسيارة مصفحة تحمل ذخيرة على متنها ثلاثة عناصر بينهم قائد ميداني داخل فوار امراح. وختم المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق قوله بأن “غارات أخرى استهدفت آليتين على متنهما ثمانية من المرتزقة الجنجويد، وسيارة وقود بمحمية مراح”.

في سياق آخر، أفاد المستشار الإعلامي في وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا أمين الهاشمي بإصابة امرأة وأحد الأفراد التابعين لحماية الأهداف الحيوية بوزارة الداخلية أمس وقال الهاشمي ، في تصريح صحفي ن الإصابات نتجت عن استهداف البوابة الخلفية لمستشفى طرابلس الجامعي ضمن الحرب الدائرة في طرابلس، موضحآ ان المرأة تلقت إصابة خطيرة في الرأس.

سياسيا، جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعوته إلى وقف القتال في عموم ليبيا، مطالبا بوضع حد للعمليات العسكرية الدائرة حول العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي. وعبر أبو الغيط، في بيان له، عن أسفه الشديد إزاء استمرار المعارك بين طرفي الصراع، بعد مرور سنة كاملة على اندلاعها في المناطق الغربية من ليبيا يوم 4 أبريل من العام الماضي، ما أفضى إلى تعثر جهود السلام التي كانت ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، وأسفر عن سقوط المئات من الضحايا المدنيين الأبرياء وتشريد مئات الآلاف من السكان وتعميق الشرخ في النسيج المجتمعي للشعب الليبي. وجدد أبو الغيط الدعوة التي كان قد وجهها إلى إسكات البنادق في مناطق الصراع العربية حتى يتسنى تركيز الجهود الوطنية على مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا وتحجيم الأضرار التي ستصيب مجتمعاتها وقطاعاتها الصحية، موجها نداء بهذه المناسبة إلى القيادات الليبية بإعلاء مصلحة الخليج 365 والشروع على الفور بخفض التصعيد في الميدان والإلتزام بهدنة إنسانية تفضي إلى التوصل إلى وقف رسمي ودائم وشامل لإطلاق النار على أساس المقترح الذي تقدمت به البعثة الاممية في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي عقدت في جنيف. كما جدد الأمين العام رفض وإدانة الجامعة العربية لكافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي، والخروقات المتعددة لحظر السلاح المفروض على البلاد، وإستقدام المقاتلين الإرهابيين إلى ساحات القتال، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والإلتزامات التي تعهدت بها الأطراف المشاركة في قمة برلين، والتي يتوجب وضع حد فوري وشامل ودائم لها كلها دون إستثناء.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب وما تعرف بقوات الشرق الليبي بقيادة خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.