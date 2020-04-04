بالصور.. حملة تعفير واسعة غربي بغداد

اعلنت امانة بغداد، السبت، عن حملة تعفير واسعة غربي العاصمة.



وادناه صور عدة للحملة: وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخةمنه، إن "ملاكاتها في بلدية المنصور اجرت حملة كبيرة وواسعة لتعفير وتعقيم مناطق جرف الملح والمحلتين ( 671 ، 673 ) بالإضافة شارع البدالة وسوق الجنابي ومحيط أسواق المائدة ضمن منطقة الغزالية غرب بغداد لدعم كوادر وزارة الصحة في مواجهة فايروس كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة".وادناه صور عدة للحملة:

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