تسجيل 630 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في نيويورك

أعلن حاكم نيويورك، السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات في الولاية جراء فيروس كورونا بـ630 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي من 2935 إلى 3565.
وقال حاكم الولاية أندرو كومو، إن" 85000 شخص قد تطوعوا لمساعدة نيويورك في مكافحة الفيروس التاجي، وإن 22000 منهم من خارج الولاية".
ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم السبت، وفق ما أورد موقع جونز هوبكينز، إلى 278568، بينما تم تسجيل 7163 حالة وفاة.
ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم السبت، وفق ما أورد موقع جونز هوبكينز، إلى 278568، بينما تم تسجيل 7163 حالة وفاة.
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