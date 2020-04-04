كرستيانو يوجه رسالة بتسريحة جديدة: ابق في المنزل وحافظ على اناقتك

وحصد الفيديو أكثر من عشرين مليون مشاهدة في أقل من ساعتين منذ نشره على حسابيه الرسميين على إنستغرام وتويتر.

وعلق النجم البرتغالي على الفيديو بقوله "ابقَ في المنزل وحافظْ على أناقتك".

وحظي المقطع بعشرات الآلاف من التفاعلات والتعليقات، وكان من أول المعلقين على الفيديو زميل رونالدو السابق في ريال مدريد مارسيليو، حيث اكتفى بالضحك.



ويقضي رونالدو فترة الحجر الذاتي بالبقاء بالمنزل، في قصره بجزيرة ماديرا مسقط رأسه في البرتغال.