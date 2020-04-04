2020-04-04 | 18:00
3,050 مشاهدة
وعلق النجم البرتغالي على الفيديو بقوله "ابقَ في المنزل وحافظْ على أناقتك".
وحظي المقطع بعشرات الآلاف من التفاعلات والتعليقات، وكان من أول المعلقين على الفيديو زميل رونالدو السابق في ريال مدريد مارسيليو، حيث اكتفى بالضحك.
ويقضي رونالدو فترة الحجر الذاتي بالبقاء بالمنزل، في قصره بجزيرة ماديرا مسقط رأسه في البرتغال.
كانت هذه تفاصيل خبر كرستيانو يوجه رسالة بتسريحة جديدة: ابق في المنزل وحافظ على اناقتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.