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الراتب المرتفع.. عقبة وحيدة امام انتقال راكيتيتش الى ميلان

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2020-04-04 | 17:54

الراتب المرتفع.. عقبة وحيدة امام انتقال راكيتيتش الى ميلان

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ميلان سيحاول مرة أخرى التعاقد مع الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من في الصيف المقبل.
راكيتيتش كان هدفًا لميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وكذلك التي سبقتها في 2018 بعد مونديال روسيا، وتألق إيفان مع الكروات ووصوله إلى المباراة النهائية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "ميلان سيحاول للمرة الثالثة، أن يقنع راكيتيتش بالانتقال إلى ملعب سان سيرو، حيث يُنظر له على أنه شخصية قيادية ونجم في وسط الملعب".


وأشارت الصحيفة إلى أن "راتب اللاعب 8 مليون يورو في الموسم، وهو العقبة الوحيدة التي تواجه ميلان في التعاقد مع نجم إشبيلية السابق".

ويحاول ميلان إقناع مدير أعمال اللاعب لتخفيض الراتب الذي سيتقاضاه النجم الكرواتي، خاصة وأن الفترة الحالية هناك أزمة اقتصادية كبرى في جميع الأندية بسبب توقف النشاط، لتفشي فيروس .

ومن المقرر أن ينتهي عقد راكيتيتش صاحب الـ32 عامًا في صيف العام المقبل 2021، ورحيله بنهاية هذا الموسم ليس مستبعدًا.


أتلتيكو مدريد أيضًا مرتبط باللاعب، فضلًا عن اهتمام إنتر ميلان ومحاولة ضمه منذ الصيف الماضي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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