الراتب المرتفع.. عقبة وحيدة امام انتقال راكيتيتش الى ميلان

2020-04-04 | 17:54
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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "ميلان سيحاول للمرة الثالثة، أن يقنع راكيتيتش بالانتقال إلى ملعب سان سيرو، حيث يُنظر له على أنه شخصية قيادية ونجم في وسط الملعب".
وأشارت الصحيفة إلى أن "راتب اللاعب 8 مليون يورو في الموسم، وهو العقبة الوحيدة التي تواجه ميلان في التعاقد مع نجم إشبيلية السابق".
ويحاول ميلان إقناع مدير أعمال اللاعب لتخفيض الراتب الذي سيتقاضاه النجم الكرواتي، خاصة وأن الفترة الحالية هناك أزمة اقتصادية كبرى في جميع الأندية بسبب توقف النشاط، لتفشي فيروس كورونا.
ومن المقرر أن ينتهي عقد راكيتيتش صاحب الـ32 عامًا في صيف العام المقبل 2021، ورحيله بنهاية هذا الموسم ليس مستبعدًا.
أتلتيكو مدريد أيضًا مرتبط باللاعب، فضلًا عن اهتمام إنتر ميلان ومحاولة ضمه منذ الصيف الماضي.
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