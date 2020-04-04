هيئة المنافذ: منافذنا الحدودية مغلقة بشكل تام ولا صحة لما ينشر خلاف ذلك

أكدت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، أن المنافذ في البلاد مغلقة بشكل تام، فيما أشارت إلى أنه لا صحة لما ينشر خلاف ذلك.



وأضافت أن "محتوى مقطع الفيديو منافي للحقيقة"، مؤكدة "اغلاق منفذ زرباطية الحدودي وباقي المنافذ الحدودية منذ الوهلة الأولى أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري مع الجارتين إيران والكويت تنفيذا لتوجيهات خلية الازمة 55 والقرارات الصادرة من لجنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء 64 والتي نفذت مقرراتها بصرامة ومهنية حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا من تفشي وانتشار فايروس وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) تداولت مقطع فيديو يرافقه تعليق من شخص غير معلوم يبين من خلاله أن منفذ (زرباطية) مهران الحدودي قام بإدخال زوار ايرانيين إلى داخل العراق".وأضافت أن "محتوى مقطع الفيديو منافي للحقيقة"، مؤكدة "اغلاق منفذ زرباطية الحدودي وباقي المنافذ الحدودية منذ الوهلة الأولى أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري مع الجارتين إيران والكويت تنفيذا لتوجيهات خلية الازمة 55 والقرارات الصادرة من لجنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء 64 والتي نفذت مقرراتها بصرامة ومهنية حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا من تفشي وانتشار فايروس كورونا ". وبينت الهيئة، أنها "تؤكد وتطمأن شعبنا العزيز أن صحة مواطنينا فوق كل اعتبار وغايتنا الاسمى وأن منافذنا الحدودية المذكورة مغلقة بشكل تام ولا صحة لما ينشر والغاية من إظهار هكذا مقاطع وغيرها لبث الشائعات المغرضة".



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