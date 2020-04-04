وفاة رجل أعمال مغربي بارز إثر إصابته بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وسائل إعلام مغربية أن رجل الأعمال فاضل السقاط، رئيس مجلس إدارة شركة المغرب ستيل، توفي اليوم السبت، في أحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء عن عمر يناهز 75 سنة .



وجاءت وفاة السقاط متأثرا بإصابته بعدوى فيروس كورونا، وفق ما أكدته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية).

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ونعى رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، الراحل قائلا: ”لقد فقدنا اليوم رجلا عظيما وأحد رموز القطاع الصناعي في المغرب“.

وخلال السنوات الأخيرة، كرس الراحل جهوده للحفاظ على نشاط شركة الصلب الوطنية، التي واجهت منافسة أجنبية شديدة، حيث تولى منصب المدير العام للشركة لما يقارب من ثلاثة عقود.

وكان الراحل يحظى بتقدير كبير في الأوساط الصناعية وعالم الأعمال، حيث تميز على الخصوص بمبادراته الإنسانية وأعماله الخيرية العديدة، عبر مؤسسة ”السقاط“.