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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يواصل حصد الأطفال في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت بريطانيا اليوم وفاة طفل في الخامسة من عمره، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد .
وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم السبت، تسجيل أكثر من 708 وفيات خلال 24 ساعة، في عدد قياسي جديد يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4313.
وأفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي أعلنت وفاة الطفل في بيان، أن ”آخر الوفيات التي تم تسجيلها تشمل 637 مريضا تتراوح أعمارهم بين خمس و104 سنوات“.
وذكرت أن ”40 منهم تبلغ أعمارهم بين 48 و93 عاما لم يكونوا يعانون من أي مشاكل صحية سابقة معروفة
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