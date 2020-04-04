- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تنقل 587 آسيويا إلى مركز حجر صحي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
نقلت السلطات الكويتية، اليوم السبت، 587 آسيويا من عمارة محجور عليها في منطقة دسمان إلى أحد مراكز الحجر المؤسسية؛ للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، وفق ما نقلته صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصادر مطلعة.
وذكرت المصادر أن السلطات نقلت 39 آخرين إلى مستشفى جابر.
وأعلنت الكويت، السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لوافد هندي، وارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 479 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تنقل 587 آسيويا إلى مركز حجر صحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.