الكويت تنقل 587 آسيويا إلى مركز حجر صحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

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نقلت السلطات الكويتية، اليوم السبت، 587 آسيويا من عمارة محجور عليها في منطقة دسمان إلى أحد مراكز الحجر المؤسسية؛ للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، وفق ما نقلته صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصادر مطلعة.

وذكرت المصادر أن السلطات نقلت 39 آخرين إلى مستشفى جابر.

وأعلنت الكويت، السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لوافد هندي، وارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 479 حالة.