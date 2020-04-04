شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب تفشي كورونا .. أسبانيا تمدد إجراءات العزل لأسبوعين إضافيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، أنّ بلاده ستمدد إجراءات العزل لأسبوعين إضافيين بهدف الحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وقال سانشيز، أن المدة الجديدة ستنتهي في 25 أبريل/نيسان الجاري، مضيفاً في كلمة متلفزة له إن جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل ستطلب من جديد إذن مجلس النواب لتمديد- للمرة الثانية- حالة التأهب"، التي سمحت بفرض عزل يُعد من بين الأكثر شدةً في العالم.

وسجّلت إسبانيا، وهي ثاني أكثر دولة تضررا في العالم بالفيروس بعد إيطاليا، 11744 وفاة و124736 إصابة. وأعلنت شفاء 34219 حالة