رئيس وزراء إسبانيا: سنمدد إجراءات العزل لأسبوعين‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم السبت، أنّ بلاده ستمدد إجراءات العزل التي بدأت في 14 آذار/مارس الماضي لأسبوعين إضافيين، بهدف الحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

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وتنتهي المدة الجديدة في 25 نيسان/أبريل ضمنا.

وقال سانشيز في كلمة متلفزة، إن ”جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء المقبل، ستطلب من جديد إذن مجلس النواب لتمديد، للمرة الثانية، حال التأهب“، التي سمحت بفرض عزل يُعتبر من بين الأكثر شدة في العالم.

الحكومة الأمريكية تمد مستشفياتها بمعدات ”فاسدة“ لمواجهة كورونا ما الدور الذي تلعبه الاستخبارات في الحرب على ”كورونا“؟ وسجّلت إسبانيا، وهي ثاني أكثر دولة تضررا في العالم بالفيروس بعد إيطاليا، 11744 وفاة و124736 إصابة، وأعلن عن شفاء 34219 حالة.