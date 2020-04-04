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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو: هناك 808 إصابة كورونا في روسيا قادمة من الخارج و2854 عن طريق الاتصال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، بأن من بين العدد الإجمالي للمرضى المصابين بفيروس كورونا في روسيا، هناك 808 جاؤوا من الخارج، و 2854 مصابا بالتواصل، و 487 موضع شك.
موسكو - سبوتنيك. وقالت غوليكوفا، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "من بين إجمالي عدد الحالات المسجلة في روسيا، هناك 808 حالات قادمة من الخارج، و 2854 حالة إصابة هي جراء الاتصال بأولئك الذين وصلوا البلاد، و 487 هي الأرقام التي نقوم بتحليلها الآن، ونعني هنا، العلاقة مع أولئك الذين جلبوه (الفيروس)، أو مع الذين أصيبوا هنا، كجهة اتصال".
ومن جانبه أعلن مقر عمليات مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في روسيا، في وقت سابق من اليوم السبت، عن تسجيل 582 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 32 منطقة، ليبلغ العدد الإجمالي في البلاد 4731 حالة
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