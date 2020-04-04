شكرا لقرائتكم 630 وفاة بالوباء.. وحاكم نيويورك: لم نصل ذروة التفشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجّلت ولاية نيويورك، التي تعد مركز وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، 630 وفاة في يوم واحد، في أسوأ حصيلة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 3565.

وقال الحاكم أندرو كومو في مؤتمر صحافي: "لم نصل بعد إلى ذروة" تفشي الوباء"ولكننا نقترب منها"، مشيراً إلى أن الارتفاع كان سريعاً خاصة في لونغ آيلند.

1480 حالة وفاة إضافية

إلى ذلك أحصت الولايات المتحدة بين الخميس ومساء الجمعة 1480 حالة وفاة إضافية جراء كورونا، استناداً إلى جامعة جونز هوبكنز.

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ومع 1480 حالة وفاة بين الساعة 8.30 مساء بالتوقيت المحلي الخميس، والساعة نفسها من مساء الجمعة، بات إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة يبلغ حالياً 7406 حالات وفاة، وفق إحصاءات الجامعة.

وبالاستناد إلى أرقام البيت الأبيض، يُتوقع أن يودي كوفيد-19 بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في أميركا.

ارتداء كمامات

كما أعلن الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، توصية حكومية جديدة لجميع الأميركيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرة للعاملين في مجال الصحة.