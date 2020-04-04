وتستمر المغامرة رغم تهديدات كورونا.. توقيف 32 مرشحا للهجرة السرية بالداخلة!

لم يمنع تفشي وباء كورونا في إسبانيا الحالمين بالهجرة من المغامرة بأرواحهم مرتين، أولا بتحدي أمواج البحر طالبين الوصول إلى البر الإسباني، وثانيا، بتحدي الوصول إلى بلد يعتبر ثاني أكثر البلدان من حيث تفشي الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بِ124 ألف حالة إصابة، والثاني أيضا من حيث عدد الوفايات بأكثر من 11700 حالة.

فقد تم، مساء أمس الجمعة، توقيف 32 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب مدينة الداخلة، وفق ما علم لدى مصدر أمني، فيما يبدو أن وجهتهم كانت جزر الخالدات.

وأوضح المصدر ذاته، أن دورية تابعة للبحرية الملكية تمكنت خلال هذه العملية، التي تندرج في إطار التصدي لظاهرة الهجرة السرية، من ضبط هؤلاء الموقوفين في عرض البحر وهم على متن قارب صيد تقليدي.

وأشار إلى أنه تم نقل الموقوفين وإيداعهم بمركز الاستقبال بمدينة الداخلة، في إطار إجراءات الحجر الصحي.