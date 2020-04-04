بهدف إنشاء تطبيقات ومنصات لتجاوز اكراهات الجائحة.. “هاكاثون” يجمع الشباب المغربي الراغب في مساعدة وطنه-فيديو

أطلق شباب من مدينة طنجة، مبادرة جديدة، تحمل اسم “هاكا فور موروكو”، هدفها إيجاد حلول تساعد في تجاوز الاكراهات التي فرضها فيرةس كورونا.

وتبحث مبادرة “هاكا فور ماروكو”، عن شباب حامل لأفكار تطبيقات إلى جانب مبرمجين وتقنين، بهدف تشكيل فرق ومجموعات ضمن “هاكاثون”، يسعون فيه لتطوير تطبيقات أو منصات من شأنها مساعدة المغرب في التغلب على الاكرهات التي فرضتها جائحة كورونا.

ويهدف أصحاب فكرة “الهكاثون”، لإنشاء تطبيقات تساعد في مجالات مهمة مثل الصحة، أو المواصلات، أو أي خدمة مجتمعية، أو اقتصادية.

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ويعمل المشاركون في هذه المبادرة، من منازلهم، في ظل ظروف حالة الطوارئ الصحية، وسيتم تشكيل فرق بتأطير من مختصين، للعمل على كل تطبيق بعد الاستقرار على فكرته، فيما تعود أرباح التطبيقات بشكل مباشر لمنجزيها.

فيديو يونس الميموني