تحديد تاريخ أول جلسة لمحاكمة نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان في حالة سراح

تقرر تحديد يوم 22 يونيو المقبل، لعقد الجلسة الأولى لمحاكمة ياسر العبادي، نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، الذي أوقف الخميس الماضي، والمتابع في حالة سراح، بجنحة إهانة هيئة منظمة، بعدما تم عرضه اليوم على وكيل الملك.

وكانت مصادر خاصة قد أكدت لـ“اليوم 24″، إن سبب توقيف ياسر العبادي، تتعلق بتدوينة على الفيسبوك.

وقالت المصادر، إن العبادي الإبن تم توقيفه بسبب تدوينة، وصف فيها النظام المغربي بـ”الدكتاتوري الإرهابي”، وبسبب ”تبليغه عن جريمة يعلم بعدم حدوثها”، وهي التعذيب، والاختطاف في حق معتقلي حراك الريف.

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وكان العبادي الإبن؟ قد نشر تدوينته، التي تم توقيفه على خلفيتها، مرفوقة بصورة لوالدة ناصر الزفزافي، القيادي في حراك الريف المعتقل في سجن راس الما.

من جهته، خرج فتح الله أرسلان، المتحدث الرسمي باسم الجماعة، للحديث عن تفاصيل التوقيف، وقال إنه في الساعة السابعة والنصف من مساء الخميس، حضرت مجموعة من القوات العمومية إلى بيت الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، محمد العبادي، واعتقلت ابنه ياسر العبادي بمجرد خروجه إليهم، ونقلته إلى أحد مقرات الأمن في مدينة سلا.

وأوضح أرسلان أنه مباشرة بعد ذلك، انتقل العبادي، الأب، للسؤال عن ابنه، ومكث هناك مدة دون أن يتوصل بأي جواب.