4887 فحصًا لكورونا في المجتمع العربي أظهرت 155 إصابة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن مراكز الفحوصات المتنقلة لفيروس كورونا المستجد ("درايف إن")، أجرت خلال الفترة الماضية 4887 فحصا في المجتمع العربي، أظهرت حتى أمس، الجمعة، إصابة 155 شخصًا بالفيروس.

ووفقًا لما أرودته الوزارة في بيان صدر عنها فإن محطة "درايف إن" لإجراء فحص كورونا أجرت 227 فحصا في عرعرة، و385 فحصا في طمرة، و295 فحصًا في رهط (185 الخميس و110 الجمعة).

وفي الناصرة وصل عدد الفحوصات إلى 350، بحسب البيانات الصادرة عن الوزارة، وفي إكسال أجري 270 فحصا، وفي الطيرة 410، وفي كفر قاسم 190. وبحسب البيان، فإن إجراء الفحص يستوجب أولًا التنسيق مع طواقم "نجمة داوود الحمراء".

وبحسب المعطيات لدى وزارة الصحة حتى ظهر يوم أمس الجمعة، فإن عدد الفحوصات في المجتمع العربي بلغ 4887 منها 155 مريضًا مؤكدًا بالكورونا.

ووصل عدُد المصابين بالفيروس في البلاد، بحسب معطيات وزارة الصحّة، اليوم السبت، إلى 7589، منهم 115 في حالة خطيرة، 166 في حالة متوسطّة، و6839 في حالة طفيفة.

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وتوفيّ 4 أشخاص، صباح اليوم، من جراء إصابتهم بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 44، في ظل ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 7589.

وأضافت الوزارة أن 427 أشخاص غادروا المشافي بعد شفائهم من المرض، فيما 747 شخصًا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، وأكثر من 4 آلاف مصاب يتلقون العلاج في منازلهم، و700 في حجر صحي في فنادق مخصصة لذلك.

وكانت الهيئة العربية للطوارئ قد كشفت أمس الجمعة، أنّ هنالك ارتفاعا في عددِ الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية بنسبة 31% بالإصابات.

وازداد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي بالبلاد، والتي قُدّرت بنحو 200 إصابة بالفيروس لغاية أمس، الجمعة، بعد إقامة محطات فحص في عدة بلدات عربية في النقب والمثلث والجليل.

وناشدت الهيئة العربية للطوارئ "المواطنين العرب الالتزام بسبُل الوقاية من خلال الابتعاد عن أماكن التجمهر وأيضًا اتخاذ التدابير اللازمة والتي تمنع نقل العدوى".

ووجهت "نداءً إلى أبناء المجتمع بالوصول السبت إلى عارة وعرعرة من أجل إجراء فحوصات"، موضحة أنّ "المحطة مخصصة لأهالي المنطقة المحيطة، فيما تجرى الفحوصات يوم الأحد في عرابة وأيضًا تخصص الفحوصات لأهالي عرابة والمنطقة".