السيسي يعلن تأجيل الانتقال إلى العاصمة الإداريّة لغاية 2021

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عن تأجيل العديد من المشاريع القوميّة التي كانت من المفترض أن تُنجز خلال العام الجاري، إلّا أنه تم تأجيلها لغاية العام القادم 2021.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، باسم راضي، إن التوصيات الرئاسية خلصت إلى تأجيل المشاريع القوميّة وبما فيها الانتقال إلى العاصمة الإداريّة، وافتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، إلى العام المقبل 2021، بسبب خطورة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وأعلنت الحكومة المصرية في آذار/ مارس 2015، إنشاء عاصمة إدارية جديدة تقع على بعد 45 كيلو مترًا من وسط القاهرة، وتضم مطارًا وأحياء للمال والأعمال ومنشآت سكنية وإدارية على طراز غير مسبوق.
ووفق بيانات سابقة لوزارة الآثار، ذُكر أنه "يجري تشييد المتحف المصري الكبير على مساحة 117 فدانا بالقرب من أهرامات الجيزة".
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