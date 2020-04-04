مُستجدات كورونا حول العالم: 708 وفيات جديدة في بريطانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، اليوم السبت، عن تسجيل 708 وفيات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، في عدد قياسي جديد يؤكد تسارع تفشي الجائحة التي أودت بحياة 4313 شخصا في بريطانيا.
وكان قد تمّ الإعلان الجمعة عن 684 وفاة بعدما وصلت الحصيلة إلى 569 وفاة الخميس. وأحصيت حتى الآن 41903 إصابات رسميًا في البلاد.
أكثر من 60 ألف وفاة في العالم بـ"كوفيد 19"
وتظهر الأرقام الرسمية الصادرة حتى الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم، السبت، أن فيروس كورونا المستجد أدى إلى أكثر من 60 ألف وفاة حول العالم، حوالي ثلاثة أرباعها في أوروبا، منذ ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر.
وفي الإجمال، سجلت 60457 وفاة، بينها 44132 في أوروبا التي تمثل القارة الأكثر تأثرا. وإيطاليا هي الدولة التي سجلت أكبر عدد وفيات في العالم (14681)، تليها إسبانيا (11744)، ثم الولايات المتحدة (7159)، وفرنسا (6507) والمملكة المتحدة (4313).
ومنذ ظهور كوفيد 19، تم رسميا رصد 1,130,204 إصابات حول العالم، أكثر من نصفها في أوروبا (610846)، و290219 إصابة في الولايات المتحدة وكندا (7325 وفاة في البلدين) و115777 إصابة في آسيا (4124 وفاة).
ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من الحصيلة الفعلية للإصابات إذ إنّ دولا عدة لا تجري الفحوص إلا للحالات التي تتطلب دخول المستشفى.
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